PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Presseerstmeldung von 21:38 Uhr - Verkehrsunfall mit Personenschaden

B257 - Adenau/Quiddelbach (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Frontalzusammenstoß zweier Pkws auf dem Streckenabschnitt der B257 zwischen Adenau und Quiddelbach gemeldet.

In diesem Zusammenhang stellte sich im weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme heraus, dass der unfallverursachende Pkw aus einem Wirtschaftsweg auf der B257 auffuhr. Hierbei übersah dieser das bevorrechtigte und zugleich in Fahrtrichtung Adenau fahrende Fahrzeug. In Folge dessen kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt und anschließend an der Unfallstelle rettungsdienstlich behandelt.

Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienst und der Polizei, wurde die Freiwillige Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe hinzugezogen.

Die B257 musste aufgrund des Unfallgeschehens für eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

PHK Schmitz

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 21:38

    POL-PDMY: Presseerstmeldung - Frontalzusammenstoß zweier Pkws

    B257 - Adenau/Quiddelbach (ots) - Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Adenau auf der B257 zwischen Adenau und Quiddelbach bei einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die B257 ist auf diesem Streckenabschnitt voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws. Eine Person wurde hierbei verletzt. Es wird gebeten von weiteren ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 16:31

    POL-PDMY: Presseerstmeldung-Verkehrsunfall zwischen PKW UND KRAD

    Adenau-L 92 (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem KRAD befinden sich derzeit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz auf der L 92, zwischen den Ortslagen Adenau und Herschbroich. Die L 92 ist aktuell voll gesperrt. Es wird gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren