POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Presseerstmeldung von 21:38 Uhr - Verkehrsunfall mit Personenschaden

B257 - Adenau/Quiddelbach (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Frontalzusammenstoß zweier Pkws auf dem Streckenabschnitt der B257 zwischen Adenau und Quiddelbach gemeldet.

In diesem Zusammenhang stellte sich im weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme heraus, dass der unfallverursachende Pkw aus einem Wirtschaftsweg auf der B257 auffuhr. Hierbei übersah dieser das bevorrechtigte und zugleich in Fahrtrichtung Adenau fahrende Fahrzeug. In Folge dessen kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt und anschließend an der Unfallstelle rettungsdienstlich behandelt.

Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienst und der Polizei, wurde die Freiwillige Feuerwehr aufgrund auslaufender Betriebsstoffe hinzugezogen.

Die B257 musste aufgrund des Unfallgeschehens für eine Stunde voll gesperrt werden.

