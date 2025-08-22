Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung-Verkehrsunfall zwischen PKW UND KRAD

Adenau-L 92 (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem KRAD befinden sich derzeit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz auf der L 92, zwischen den Ortslagen Adenau und Herschbroich.

Die L 92 ist aktuell voll gesperrt.

Es wird gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

