PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung-Verkehrsunfall zwischen PKW UND KRAD

Adenau-L 92 (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem KRAD befinden sich derzeit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz auf der L 92, zwischen den Ortslagen Adenau und Herschbroich.

Die L 92 ist aktuell voll gesperrt.

Es wird gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 10:36

    POL-PDMY: Verstärkte Kontrollen in Kaisersesch

    Kaisersesch (ots) - In Kaisersesch wurden am 20. und 21.08.2025 verstärkte Kontrollmaßnahmen der Polizeiinspektion Cochem durchgeführt. Hier mit Schwerpunkt auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes und der Ablenkung im Straßenverkehr. Bei der Ablenkung im Straßenverkehr wurde insbesondere auf die Nutzung von Mobiltelefonen geachtet. Insgesamt wurden elf Verstöße festgestellt, wobei bei der Nutzung des Mobiltelefons ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:23

    POL-PDMY: Betrügerische Anrufe im Bereich Büchel

    Büchel/ Cochem (ots) - Am heutigen Vormittag häufen sich betrügerische Anrufe in der Ortslage Büchel und Umgebung. Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und warnen vor Einbrechern. Es sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben. Im weiteren Verlauf des Gespräches versuchen die falschen Polizeibeamten herauszufinden, ob im Haus oder der Wohnung Bargeld und Wertgegenstände aufbewahrt werden. Durch eine ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:04

    POL-PDMY: Diebstähle von Grabschmuck

    Kottenheim und Trimbs (ots) - Der Polizei Mayen wurden gestern im Laufe des Tages mehrere Diebstähle von Grabschmuck angezeigt. Bislang unbekannte Täter entwendeten auf den Friedhöfen von Kottenheim in der Hausener Straße und in Trimbs in der Hauptstraße, zahlreiche Grabschalen und Grabschmuckgegenstände aus Buntmetall. In beiden Fällen hat die Polizei Mayen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Als Tatzeitraum kommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren