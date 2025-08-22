POL-PDMY: Presseerstmeldung-Verkehrsunfall zwischen PKW UND KRAD
Adenau-L 92 (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einem KRAD befinden sich derzeit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz auf der L 92, zwischen den Ortslagen Adenau und Herschbroich.
Die L 92 ist aktuell voll gesperrt.
Es wird gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.
