Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verstärkte Kontrollen in Kaisersesch

Kaisersesch (ots)

In Kaisersesch wurden am 20. und 21.08.2025 verstärkte Kontrollmaßnahmen der Polizeiinspektion Cochem durchgeführt. Hier mit Schwerpunkt auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes und der Ablenkung im Straßenverkehr. Bei der Ablenkung im Straßenverkehr wurde insbesondere auf die Nutzung von Mobiltelefonen geachtet.

Insgesamt wurden elf Verstöße festgestellt, wobei bei der Nutzung des Mobiltelefons ein Bußgeld von 100 EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister auf die Betroffenen zukommt. Wir werden weitere Kontrollen in unserem Dienstgebiet, unter anderem mit diesem Schwerpunkt durchführen.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Bereits kurze Unaufmerksamkeiten können zu schweren Unfällen führen.

Bitte passen sie auf sich und andere Verkehrsteilnehmer auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671/984-0
Heiko Schmitz, EPHK

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

