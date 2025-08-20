PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Beschädigtes Garagendach nach Verkehrsunfallflucht

Mayen (ots)

Am 20.08.2025 wurde der Polizeiinspektion Mayen eine Verkehrsunfallflucht in der Mayener Straße in Mayen-Alzheim gemeldet. Nach Aufnahme der Sachverhaltes und anschließender Spurensicherung ergab sich folgender Unfallhergang: Ein vermutlich landwirtschaftlich genutztes Fahrzeug befuhr im Zeitraum vom 18.08.2025 bis 19.08.2025 den Wirtschaftsweg auf Höhe des Anwesens Mayener Straße 43 in FR Mayener Straße. Dabei streifte das Fahrzeug die Dachkante der Garage des Anwesens, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rausch, PHK
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

