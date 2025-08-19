PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Kirchwald, L10 (ots)

Am 18.08.2025, befuhr gegen 18:10 Uhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin mit einem Motorroller die L 10, aus Richtung Bürresheimer Schloß kommend, in Fahrtrichtung Kirchwald. Im Bereich einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit der dortigen Felswand kollidierte. Die Frau erlitt bei dem Unfallhergang schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Ein Notarzt und das DRK waren vor Ort und brachten die Verletzte in ein Krankenhaus nach Koblenz. Der nicht mehr fahrbreite Rolle wurde durch Angehörige geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

