Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Warnung vor betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter

Altenahr, Brohltal (ots)

Derzeit kommt es in den Verbandsgemeinden Altenahr und Brohltal sowie angrenzender Bereiche vermehrt zu betrügerischen Anrufen, in denen sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Die Betrüger geben vor, dass in dem näheren Umfeld Einbruchdiebstähle stattgefunden hätten und versuchen ihre Opfer so zu verängstigen um sie letztlich zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu veranlassen.

Die Polizei weist darauf hin, verdächtige Anrufe sofort zu beenden und sich im Anschluss an die örtliche Polizeidienststelle oder den Polizei-Notruf zu wenden. Es wird um Sensibilisierung Angehöriger, insbesondere älterer Menschen gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
PHK Rothbrust
Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

