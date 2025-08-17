PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in 53501 Grafschaft - Ringen

Grafschaft - Ringen (ots)

Am 17.08.2025 gegen 01:30 Uhr kam es auf der L 83/Ahrtalstraße in 53501 Grafschaft - Ringen zu insgesamt zwei Verkehrsunfällen, von denen sich der Unfallverursacher in unerlaubter Weise entfernte.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte zunächst mit einer Verkehrsinsel und verursachte dadurch Sachschaden an einem Verkehrsschild sowie an seinem Fahrzeug selbst. Wenig später geriet der Unfallverursacher in einer Linkskurve soweit nach links von seinem Fahrstreifen ab, dass der linke Seitenspiegel eines unbeteiligten und entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers beschädigt wurde.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugfront und dem linken Seitenspiegel aufweisen.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich zudem nach ersten Ermittlungen um einen schwarzen "Chrysler Sebring" handeln.

Es wird daher seitens der hiesigen Polizeidienststelle insbesondere um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, welche den Unfallhergang oder einen frischen Unfallschaden an einem solchen Fabrikat betreffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Bad Neuenahr - Ahrweiler
Ulmer, PK / Dietl, PKA

Telefon: 0261 - 103 57399

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

