Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Mayen und Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In den zurückliegenden Monaten kam es im Bereich Mayen, Ettringen und Bad Neuenahr-Ahrweiler zu mehreren Betrugsfällen, bei denen die Opfer durch vermeintliche Bankmitarbeiter angerufen wurden. Dabei suggerierten die Täter, dass es zu unberechtigten Abbuchungen auf dem Konto gekommen sei und die EC-Karte nicht mehr richtig funktionieren würde. Durch den Anrufer wurde dann im Telefonat ein weiterer vermeintlicher Bankmitarbeiter angekündigt, der die EC-Karte abholen würde. Kurz darauf erschien der angekündigte Bankmitarbeiter an der Tür und nahm die EC-Karte samt deren PIN in Empfang. Anschließend hoben die Täter eine größere Menge Bargeld von den Konten der Geschädigten ab bzw. setzten die EC-Karten zu Einkäufen ein.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Geldinstitute und Banken führen solche Anrufe nicht durch. Beenden sie das Gespräch und legen sie auf.

