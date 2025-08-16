PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen von Straßenverkehrsgefährdungen gesucht

Landkern/Kaisersesch (ots)

Am 16.08.2025 gegen 11 Uhr soll es auf der L98 zwischen Landkern und Kaisersesch zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen gekommen sein. Hierbei soll sich der 47 jährige Fahrer eines Motorrads mit niederländischer Zulassung, sowie der 57 jährige PKW-Fahrer aus dem Landkreis Cochem-Zell mehrfach gegenseitig überholt, sowie ausgebremst haben. Schlussendlich soll der Motorradfahrer unmittelbar vor der A48 Anschlussstelle Kaisersesch zum Fall gekommen sein, woraufhin dieser auf den PKW eingeschlagen haben soll. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden. Die Führerscheine der beiden Beteiligten wurden sichergestellt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671/984-0
E-Mail: wache.picochem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 15:52

    POL-PDMY: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

    Mayen und Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - In den zurückliegenden Monaten kam es im Bereich Mayen, Ettringen und Bad Neuenahr-Ahrweiler zu mehreren Betrugsfällen, bei denen die Opfer durch vermeintliche Bankmitarbeiter angerufen wurden. Dabei suggerierten die Täter, dass es zu unberechtigten Abbuchungen auf dem Konto gekommen sei und die EC-Karte nicht mehr richtig funktionieren würde. Durch den Anrufer wurde dann im ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 20:29

    POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle auf der Panoramastraße

    Cochem (ots) - Am Freitag, den 08.08.2025 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Cochem eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 259 im Bereich der Panoramastraße durchgeführt. Der vorgenannte Bereich wird durch die Polizei, insbesondere hinsichtlich Geschwindigkeitsverstößen, immer wieder überwacht, da es in den vergangenen Jahren zum Teil zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren