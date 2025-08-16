Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen von Straßenverkehrsgefährdungen gesucht

Landkern/Kaisersesch (ots)

Am 16.08.2025 gegen 11 Uhr soll es auf der L98 zwischen Landkern und Kaisersesch zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen gekommen sein. Hierbei soll sich der 47 jährige Fahrer eines Motorrads mit niederländischer Zulassung, sowie der 57 jährige PKW-Fahrer aus dem Landkreis Cochem-Zell mehrfach gegenseitig überholt, sowie ausgebremst haben. Schlussendlich soll der Motorradfahrer unmittelbar vor der A48 Anschlussstelle Kaisersesch zum Fall gekommen sein, woraufhin dieser auf den PKW eingeschlagen haben soll. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden. Die Führerscheine der beiden Beteiligten wurden sichergestellt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

