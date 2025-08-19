Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Römerstraße (ots)

In der Nacht vom 17. auf 18.08.2025, wurde ein schwarzer, parkender PKW, Mercedes Benz durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ausparken beschädigt. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 30. Als der Fahrzeugeigentümer nächsten am Morgen gegen 08:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Frontschaden mit geringem Sachschaden an seinem Kfz fest.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

