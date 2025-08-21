PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstähle von Grabschmuck

Kottenheim und Trimbs (ots)

Der Polizei Mayen wurden gestern im Laufe des Tages mehrere Diebstähle von Grabschmuck angezeigt.

Bislang unbekannte Täter entwendeten auf den Friedhöfen von Kottenheim in der Hausener Straße und in Trimbs in der Hauptstraße, zahlreiche Grabschalen und Grabschmuckgegenstände aus Buntmetall. In beiden Fällen hat die Polizei Mayen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Als Tatzeitraum kommen die Tage zwischen dem 18.08.2025 bis zum 20.08.2025 in Betracht.

Die Polizei Mayen bittet Zeugen, die diesbezüglich verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Ebenfalls können weitere Geschädigte Strafanzeige erstatten. Dies ist auch über die POLIZEI ONLINEWACHE des Landes Rheinland-Pfalz möglich.

https://portal.onlinewache.polizei.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

