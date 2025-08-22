Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bezugnehmend Presseerstmeldung-Verkehrsunfall zwischen PKW UND KRAD von 16:31 Uhr

Adenau (ots)

Auf der Kurvenreichen Straße - L 92 zwischen den Ortslagen Adenau und Herschbroich kam es heute Nachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kraftrad. Der 34 jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die 30 jährige PKW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Abschließende Unfallursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Die L 92 war bis 18 Uhr vollständig gesperrt.

