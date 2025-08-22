PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung - Frontalzusammenstoß zweier Pkws

B257 - Adenau/Quiddelbach (ots)

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei Adenau auf der B257 zwischen Adenau und Quiddelbach bei einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die B257 ist auf diesem Streckenabschnitt voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws. Eine Person wurde hierbei verletzt.

Es wird gebeten von weiteren Anfragen bzgl. des Verkehrsunfalls abzusehen. Es wird im Nachgang unaufgefordert berichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

PHK Schmitz

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

