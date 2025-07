POL-AC: Grünflächen-Brände in Herzogenrath-Merkstein

Baesweiler (ots) - Gestern (13.07.2025) ist es zu einem Wohnhausbrand in der Straße "Am Streitberg" gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Feuer in einem dortigen Reihenhaus ausgebrochen. Durch den Brand wurden außerdem zwei Nachbarhäuser beschädigt. Eins durch eine explodierte Gasflasche, die durch die Luft flog und das Dach des Nachbarhauses ...

