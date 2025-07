Polizei Aachen

POL-AC: Jugendlicher von Auto angefahren: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Aachen (ots)

Am vergangenen Dienstag (08.07.2025) ist ein 14-jähriger Jugendlicher von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Jetzt sucht die Polizei Aachen nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren der 14-Jährige und sein jüngerer Bruder gegen 17:50 Uhr mit Fahrrädern die Amstelbachstraße in Fahrtrichtung Horbacher Straße in Richterich, als ein entgegenkommender Autofahrer vor den beiden links in die Schreberstraße abbog. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto - ein grauer VW Golf - und dem 14-jährigen Radfahrer. In der Folge stürzte der Jugendliche mit seinem Fahrrad und verletzte sich.

Der Autofahrer soll nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug verlassen und den verletzten Jugendlichen angesprochen haben. Kurze Zeit später soll er seine Fahrt fortgesetzt und sich damit unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der flüchtige Autofahrer und der Unfallwagen konnten zwischenzeitlich ermittelt werden.

An der Einmündung Schreberstraße/Amstelbachstraße sollen sich zum Unfallzeitpunkt zwei unbekannte Zeugen aufgehalten und den Unfall beobachtet haben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen bittet die beiden unbekannten Zeugen sich telefonisch unter 0241-9577 42101 (während der Bürozeiten) oder per Mail an vk1.aachen@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (gw)

