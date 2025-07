POL-AC: Autoaufbruch - Tatverdächtiger festgenommen

Stolberg (ots) - In der vergangenen Nacht (10.07.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Leuwstraße gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin gegen 02:40 Uhr die Leuwstraße von Mausbach kommend in Fahrtrichtung Vicht und touchierte hierbei mit ihrem PKW einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen. Ihr Wagen überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach vor einer Hauswand eines ...

mehr