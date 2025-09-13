PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 12.09.2025, um 21:50 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe, im Bereich der Ringstraße, auf ein Kleinkraftrad aufmerksam, welches mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Friesoyther nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt und bei den gesetzlichen Vertretern vorgesprochen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

