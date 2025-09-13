Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
26169 Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am 12.09.2025, um 21:50 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe, im Bereich der Ringstraße, auf ein Kleinkraftrad aufmerksam, welches mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Friesoyther nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt und bei den gesetzlichen Vertretern vorgesprochen.
