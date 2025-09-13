Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen / Oldenburg- Sachbeschädigung

In der Zeit von Donnerstag 11.09.2025, 19:50 Uhr bis Freitag 12.09.2025, 17:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter auf einem Grundstück im Akazienweg mehrere Gegenstände. Hier wurde unteranderem eine Glasscheibe einer Gartenhütte eingeworfen und ein Planverdeck eines Anhängers aufgeschlitzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter der Telefonnummer 05434-924700 entgegen.

Cloppenburg- Brand von 4qm Waldboden

Am Freitag den 12.09.2025 gegen 17:40 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Bürger ein Brand in Staatsforsten, Zum Griesen Stein gemeldet. Hier sei etwa 4 qm Waldboden in Brand geraten. Die Feuerwehr Cloppenburg konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache ist zur Zeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-18600 entgegen.

Cloppenburg- Einbruch in Keller

In der Zeit von Montag 08.09.2025, 18:00 Uhr bis Freitag 12.09.2025, 15:00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch ein Kellerfenster eines Wohnhauses in der St.-Bernhard-Straße in den dortigen Keller und entwendeten dort Bekleidungsgegenstände. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-18600 zu melden.

Essen/Oldenburg- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag 12.09.2025 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 18.- Jähriger aus Cloppenburg die Alte Friesoyther Straße. Vor ihm befand sich ein 30.- jähriger aus Oldenburg welcher verkehrsbedingt anhalten musste. Der 18.- Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei wurde der 30jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

