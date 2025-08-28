Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Pflegediensteinrichtung

Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Zwischen Dienstag (26.8.), 17.30 Uhr, und Mittwoch (27.8), 7 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher eine Pflegediensteinrichtung in der Hauptstraße ins Visier. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem eine Geldkassette mit Bargeld. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer konnte im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell