Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 00:10 Uhr befuhr eine Streife des 1. Polizeireviers Darmstadt die Kranichsteiner Straße. Auf Höhe des Schwarzen Weges beschleunigte ein schwarzer Mercedes, der sich vor der Streife befand, plötzlich und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kranichstein. Die Streife beschleunigte ebenfalls, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Noch bevor die Streife den Mercedes einholen konnte, bog dieser in den Pfannmüllerweg ab und kollidierte dabei mit einem dort geparkten Fahrzeug. Bei dem Fahrer des Mercedes besteht der Verdacht, dass er zuvor Alkohol und Betäubungsmittel konsumierte. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Bei der Kollision verletzte er sich leicht und wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

