POL-DA: Trebur-Astheim: Wohnungseinbrecher treffen auf Bewohner
Trebur (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (27.08.), gegen 4.15 Uhr, trafen zwei Einbrecher auf den 76 Jahre alten Bewohner eines Wohnhauses "In den Wiesen". Der beiden Kriminellen flohen daraufhin mit einer zuvor erbeuteten Geldkassette samt Bargeld vom Tatort. In das Einfamilienhaus gelangten die Einbrecher zuvor gewaltsam über eine Tür. Einer der Unbekannten ist dick, hatte einen Bart, ist etwa 1,70 Meter groß und trug schwarze Kleidung und eine Mütze. Sein schlanker Begleiter ist etwa gleich groß und war ebenfalls schwarz gekleidet.
Verdächtige Beobachtungen und sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.
