POL-DA: Bischofsheim/Flörsheim: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen/Kripo appelliert: "Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun!"

Bischofsheim/Flörsheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.08.) ereigneten sich in der Lahnstraße in Flörsheim sowie in der Darmstädter Straße in Bischofsheim zwei Fälle, bei denen Kriminelle aus unverschlossenen Fahrzeugen dort abgelegte Gegenstände entwendeten bzw. entwenden wollten. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung anschließend in Bischofsheim zwei 13 und 15 Jahre alte Verdächtige festnehmen. Während sie bei der Tat in Bischofsheim offenbar leer ausgingen, fanden die Ordnungshüter bei ihnen eine Geldbörse samt Inhalt aus der Tat in Flörsheim. In diesem Zusammenhang appellieren die Beamtinnen und Beamten daher eindringlich an Fahrzeugbesitzer.

Die Ermittler warnen davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Handy, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Eine Konfrontation mit Tätern sollte tunlichst vermieden werden.

