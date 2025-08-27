Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Berauscht am Steuer

33-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme

Groß-Zimmern (ots)

Einen 33 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Dieburg in der Nacht zum Dienstag (26.8.), gegen 3.30 Uhr, in der Waldstraße. Der 33-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, weil sich bei ihm deutliche Anzeichen von vorherigem Konsum von Betäubungsmitteln zeigten. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten zudem noch Betäubungsmittel in seinem Rucksack. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 33-Jährige bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Verletzt wurde von den Einsatzkräften niemand. Im Anschluss wurde er zur Polizeiwache gebracht.

Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell