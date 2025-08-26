PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst im Odenwald: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes

Höchst im Odenwald (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt am Dienstagnachmittag (26.8.) haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen in der Wernher-von-Braun-Straße die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine 29-jährige Frau im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Sofort alarmierte Polizeikräfte konnten noch vor Ort einen 35 Jahre alten Tatverdächtige festnehmen. Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Erbach haben die Ermittlungen übernommen. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben über die Pressemeldung hinaus gemacht werden.

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

