Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Nachtrag zu "Sieg Heil"-Rufen im Bereich eines Filmfests

Weiterstadt (ots)

Am Freitag (15.8.) kam es gegen 23.15 Uhr am Rande eines Filmfests im Bereich des Braunshardter Wegs zu "Sieg Heil"-Rufen (wir haben berichtet).

Im Rahmen der Ermittlungen konnte nun festgestellt werden, dass es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um zwei bislang unbekannte Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben soll. Laut Angaben von Zeugen sollen sie ein südländisches Erscheinungsbild und kurze dunkle Haare haben. Zudem sollen sie mit einem hellen Motorroller unterwegs gewesen sein.

Wer hat die Verdächtigen zum Tatzeitpunkt vor Ort gesehen und kann Angaben, insbesondere zu ihrer Identität, machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt der polizeiliche Staatschutz unter der Erreichbarkeit 06151 / 969 - 0 entgegen.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6100920

