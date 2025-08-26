Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Auseinandersetzung in Eulsbach/Zwei Männer verletzt

Lindenfels (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 46 und 33 Jahre alten Männern sowie einer 42 Jahre alten Frau im Brunnenweg in Eulsbach, wurde die Polizei am Montagabend (25.08.), gegen 23.40 Uhr, gerufen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurden die beiden Männer bei dem Streit durch Platz- und Schnittwunden verletzt. Beide wurden anschließend in Krankenhäusern ambulant medizinisch versorgt. Bei der Auseinandersetzung kam offenbar auch eine Machete zum Einsatz.

Der 46-Jährige soll zuvor widerrechtlich versucht haben, sich Zugang zur Wohnung der Frau zu verschaffen und traf im Anschluss auf sie und ihren 33-jährigen Besucher. Alle drei Beteiligten standen unter Alkoholeinwirkung und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.

Neben mehreren Polizeistreifen waren auch zwei Rettungswagen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell