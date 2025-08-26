Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: 32-Jähriger nach Streitigkeiten vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Nach einer versuchten gefährlichen Körperverletzung wurde am Montagabend (25.8.) gegen 18.15 Uhr ein 32-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Der 32-Jährige geriet nach derzeitigen Erkenntnissen in der Straße "An der Kirche" mit einem Nachbarn in Streit und warf einen Barhocker nach ihm. Zudem soll er ihn bedroht und beleidigt haben. Die sofort hinzugezogene Polizeistreife begab sich zügig zur Einsatzörtlichkeit und nahmen ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der 32-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Nun muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

