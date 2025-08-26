PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Bischofsheim: Schneller Ermittlungserfolg nach Diebstählen aus Wohnungen/18-Jähriger festgenommen- Mutmaßliche Tatbeute sichergestellt

Bischofsheim (ots)

Die Polizei hat am Montag (25.08.) einen 18 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, für zwei Diebstähle aus Wohnungen im Rheingauweg und im Odenwaldweg am Sonntag (24.08.) verantwortlich zu sein (wir haben berichtet). Auf die Spur des 18-Jährigen kamen die Ermittler aufgrund von Videoaufzeichnungen, auf denen der Tatverdächtige zu erkennen ist. Zudem konnte auch der im Odenwaldweg entwendete Laptop unter seiner Wohnanschrift geortet werden. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde anschließend die mutmaßliche Beute aus beiden Taten bei dem Verdächtigen aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.

Der 18-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6103297

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

