Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Gelände von Autohaus im Visier Krimineller/Kompletträder erbeutet

Michelstadt (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses im Hammerweg trieben Kriminelle in der Nacht zum Montag (25.08.) ihr Unwesen. Die Diebe drangen auf das Gelände ein und entwendeten anschließend von fünf dort abgestellten Fahrzeugen die Kompletträder. Zudem wurde an einem der Autos auch der Bremssattel und die Bremsscheiben entwendet. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf Fahrzeuge, die zur Tatzeit im dortigen Bereich auffielen, geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell