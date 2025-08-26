Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Kabeldiebe auf Firmengelände

Kelsterbach (ots)

Das Gelände einer Firma "Im Taubengrund" geriet am Freitagabend (22.08.), gegen 22.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang auf das Gelände und ließen anschließend Kupfer- und Glasfaserkabel mitgehen. Vermutlich nutzten die Metalldiebe ein geeignetes Fahrzeug für den Abtransport der Beute. Der Wert des entwendeten Kabels kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell