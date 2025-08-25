POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Raub
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand am Sonntagmorgen (24.8.), gegen 2.30 Uhr, einen 21-jährigen jungen Mann im Herrngarten ausgeraubt haben. Die Gruppe bestehend aus drei bis vier jungen Männern drohten dem 21-Jährigen mit Gewalt und forderten ihn auf seine mitgeführte Geldbörse auszuhändigen. Der Aufforderung kam er nach, woraufhin die Kriminellen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite suchten.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
