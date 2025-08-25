Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Samstag (23.8.), 22.30 Uhr, und Sonntag (24.8.), 10 Uhr, in eine Gaststätte in der Grafenstraße einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten sie gewaltsam durch eine Tür ins Innere zu gelangen. Dies gelang ihnen nicht und sie suchten ohne Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

