PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Gaststätte
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Samstag (23.8.), 22.30 Uhr, und Sonntag (24.8.), 10 Uhr, in eine Gaststätte in der Grafenstraße einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten sie gewaltsam durch eine Tür ins Innere zu gelangen. Dies gelang ihnen nicht und sie suchten ohne Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:16

    POL-DA: Darmstadt: Anzeige nach Hitlergruß und "Heil Hitler"-Ruf / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sucht die Polizei nun nach einem bislang unbekannten jungen Mann. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Unbekannte am Samstag (23.8.), gegen 19.30 Uhr, am Donnersbergring in Richtung eines jungen Mannes und einer jungen Frau im Alter von 19 Jahren den ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:49

    POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Baumarkt/Gartengeräte im Visier von Kriminellen

    Riedstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstagabend (23.08.) und Montagmorgen (25.08.) drangen unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Baumarktes "Am Dammacker" ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie den Warenbereich vor dem Haupteingang und entwendeten unter anderem dort gelagerte Gartengeräte. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:56

    POL-DA: Bickenbach: Mit Schusswaffe gedroht / Vorläufige Festnahme eines 53-Jährigen

    Bickenbach (ots) - Nachdem am Sonntag (24.8.) in der Berliner Straße eine Frau von einem 53-jährigen Mann mit einer Schusswaffe bedroht wurde, konnten ihn Kräfte des Polizeipräsidiums Südhessen im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung vorläufig festnehmen. Gegen 17.30 Uhr informierte die Frau die Polizei und teilte mit, dass sie aktuell Besuch eines 53-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren