Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Mit Schusswaffe gedroht

Vorläufige Festnahme eines 53-Jährigen

Bickenbach (ots)

Nachdem am Sonntag (24.8.) in der Berliner Straße eine Frau von einem 53-jährigen Mann mit einer Schusswaffe bedroht wurde, konnten ihn Kräfte des Polizeipräsidiums Südhessen im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung vorläufig festnehmen.

Gegen 17.30 Uhr informierte die Frau die Polizei und teilte mit, dass sie aktuell Besuch eines 53-jährigen Mannes habe, der sie im Rahmen eines Streits mit einer Waffe bedroht haben soll. Nach ersten Erkenntnissen soll es zudem in ihrer Wohnung zu einer Schussabgabe in Richtung der Decke gekommen sein. Im Anschluss flüchtete der Mann in unbekannte Richtung mit seinem Auto. In einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber involviert war, konnten die Streifen den 53-Jährigen im Bereich eines Waldstücks, nahe der Berta-Benz-Straße, stellen und festnehmen. Bei der Festnahme verletzte sich der Mann selbst, weshalb er zunächst durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Dort musste er noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde im Anschluss ins Zentralgewahrsam des Polizeipräsidiums gebracht.

Ein Atemalkoholtest mit dem Tatverdächtigen ergab 2,58 Promille. Die Waffe konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit entsorgte sie der Tatverdächtiger bei seiner Flucht. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell