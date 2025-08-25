PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Polizei codiert 52 Fahrräder

Biblis (ots)

In Biblis wurden am Samstag (23.08.) bei perfektem Radfahrwetter durch den Freiwilligen Polizeidienst und die Schutzfrau vor Ort, Christina Wegerle, von 11.00 bis 14.00 Uhr, auf dem Parkplatz auf der Rückseite des Rathauses, insgesamt 52 Fahrräder codiert. Ebenfalls unterstützend mit von der Partie war Kathrin Kocher von der Gemeinde Biblis, welche im Vorfeld für die Anmeldung verantwortlich war.

Die Nachfrage nach den begrenzten Codierplätzen war groß, so dass die Plätze innerhalb von zwei Tagen vergeben waren. Während der Codierung erhielten die Besitzer zudem Informationen zur Fahrradsicherheit und zur richtigen Wahl des Schlosses. Aber auch rund um die Themen Einbruchsschutz, Zivilcourage und Seniorensicherheit gab es Informationen und viele Gespräche.

