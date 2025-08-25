PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Schmuck, Uhren und Bankkarte an falsche Polizeibeamte übergeben

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Kriminelle haben am Freitag (22.08) mit der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" Beute gemacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Seniorin erhielt einen Anruf von bislang noch unbekannten Tätern, die sich als Polizisten ausgaben. Sie gaukelten der Dame vor, dass wegen Ermittlungen im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten zur Sicherheit ihre Wertsachen sichergestellt und abgeholt werden müssten. Die Frau packte daraufhin Schmuck, Armbanduhren und die Bankkarte zusammen und legte die Wertsachen vor dem Haus bereit. Unbekannte holten die Wertsachen anschließend unbemerkt ab.

Immer wieder kontaktieren Betrüger gezielt lebensältere Mitmenschen und machen ihnen am Telefon weis, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen oder es wäre in der Nähe zu einem Raubüberfall gekommen. Die Kriminellen versuchen im Anschluss, die Bürgerinnen und Bürger mit der erfundenen Geschichte zu verunsichern und so Informationen zum Hab und Gut des Angerufenen zu erhalten. Im Anschluss fordern die Betrüger im Rahmen einer Übergabe die Herausgabe von Wertsachen.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

