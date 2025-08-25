POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Hauswand
Wer hat etwas gesehen?
Darmstadt (ots)
Durch bislang unbekannte Täter wurde ein circa 500 Euro hoher Sachschaden an einer Hauswand durch Farbschmierereien verursacht. Am vergangenen Samstag (23.8.) zwischen 12 und 16 Uhr besprühten die Täter in der Mollerstraße die Wand mit schwarzer Farbe. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
