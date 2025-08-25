PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien an Hauswand
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein circa 500 Euro hoher Sachschaden an einer Hauswand durch Farbschmierereien verursacht. Am vergangenen Samstag (23.8.) zwischen 12 und 16 Uhr besprühten die Täter in der Mollerstraße die Wand mit schwarzer Farbe. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

