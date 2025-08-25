Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zwei Diebstähle aus Wohnungen

Bischofsheim (ots)

Am Sonntag (24.08.) ereigneten sich in Bischofsheim zwei Diebstähle aus Wohnungen. Unbekannte verschafften sich jeweils über die Terrassentüren unbemerkt Zugang.

In der Zeit zwischen 16.00 und 19.45 Uhr verschafften sich die Täter zunächst Zugang in eine Wohnung im Rheingauweg. In den Räumlichkeiten wurde anschließend, während sich die Bewohnerin im Haus aufhielt, Schmuck entwendet.

Zudem geriet im Odenwaldweg ein Wohnhaus in das Visier der Kriminellen. Während die Bewohnerin im Haus weilte, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 19.45 und 22.00 Uhr dort einen Laptop.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell