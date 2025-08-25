PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Bespuckt und beleidigt
Vorläufige Festnahme eines 15-Jährigen

Darmstadt (ots)

Am Freitag (22.8.) nahm eine Streife des 2. Polizeireviers einen 15-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest, nachdem dieser eine Konfrontation mit einem 62-Jährigen gesucht haben soll.

Gegen 17.30 Uhr suchte der 15-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen eine handfeste Auseinandersetzung mit dem 62-Jährigen. Zunächst soll er versucht haben den Mann mit einer Flasche zu schlagen. Dies gelang ihm nicht, woraufhin er ihn angespuckt und beleidigt haben soll. Zudem soll er gegen sein Auto getreten haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Streife den 15-Jährigen ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Er wurde mit auf die Polizeiwache genommen, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Danach wurde er in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Nun wird er sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

