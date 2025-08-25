POL-DA: Bischofsheim: Transporter aufgebrochen/Geld erbeutet
Bischofsheim (ots)
In der Zeit zwischen Freitagmittag (22.08.) und Samstagmorgen (23.08.) wurde die Straße "An der Steinlach" zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dort am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum ein Mäppchen mit Bargeld. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um in den Innenraum einzudringen.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell