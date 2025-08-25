PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Transporter aufgebrochen/Geld erbeutet

Bischofsheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag (22.08.) und Samstagmorgen (23.08.) wurde die Straße "An der Steinlach" zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem dort am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum ein Mäppchen mit Bargeld. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um in den Innenraum einzudringen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Polizeipräsidium Südhessen
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

