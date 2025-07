Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angriff auf Landtagsabgeordneten an einem Infostand - Täter wird von Polizei gestellt

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag betrieb die Partei "DIE LINKE" einen Infostand am Borwinbrunnen in Güstrow, bei dem auch Landtagsabgeordneter Michael Noetzel anwesend war.

Gegen 10:30 Uhr erschien eine männliche Person in der Nähe des Infostandes und soll die dort Anwesenden verbal attackiert und beleidigt haben. Des Weiteren sollen auch verfassungsfeindliche Gesten seitens des zunächst Unbekannten gezeigt worden sein. Im Anschluss soll sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Betreibern des Infostandes und dem Mann zugetragen haben, wobei dieser auch gegen ein abgestelltes Fahrrad getreten haben soll, an dem der Hund des Landtagsabgeordneten angeleint war.

Anschließend soll der Mann unvermittelt in Richtung des anwesenden Landtags-abgeordneten geschlagen und diesen im Rippenbereich getroffen haben, woraufhin dieser über Schmerzen und Kurzatmigkeit klagte. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Der Beschuldigte hatte den Markt anschließend mit zwei männlichen und einer weiblichen Begleitung in unbekannte Richtung verlassen.

Aufgrund vorliegender Bildaufnahmen und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen des hiesigen Polizeihauptreviers und Kriminalkommissariats konnte der Beschuldigte gegen 12:10 Uhr im Stadtgebiet festgestellt und kontrolliert werden.

Hierbei wurde der Mann als 23-jähriger Deutscher identifiziert, der in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem gab der in Güstrow wohnende Mann gegenüber den eingesetzten Polizisten an, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen.

Das Kriminalkommissariat übernahm den 23-Jährigen an der Dienststelle für entsprechende Folgemaßnahmen. Die weiterführenden Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell