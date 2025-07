POL-HRO: Graffitischmierereien in Boltenhagen - Polizei stellt drei Tatverdächtige

Schwerin (ots) - Am gestrigen Vormittag kam es in Schwerin Lankow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Fahrer eines E-Scooters schwere Verletzungen erlitt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 70-jähriger Fahrer eines PKW gegen 10:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Rahlstedter Straße vorwärts in eine Parklücke einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden ...

mehr