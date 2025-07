POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Güstrow und der Bundespolizeiinspektion Rostock zum Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Güstrow zur Bekämpfung von Gewaltdelikten

Wittenburg (ots) - Am Dienstag, den 29.07.2025, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Landesstraße 4 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden. Eine 79-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr die L04 aus Richtung Wittenburg in Fahrtrichtung Hagenow. In Höhe eines Bahnübergangs kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der ...

