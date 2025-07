Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Containerbrand in Belsch (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Belsch (b. Redefin) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (gegen 01:45 Uhr) in Belsch bei Redefin zwei Papiercontainer angezündet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist neben den Papiercontainern auch ein danebenstehender Altkleidercontainer durch das Feuer beschädigt worden. Eine Gefahr für umliegende Wohngebäude oder andere bedeutende Sachen habe nicht bestanden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Vorfall in der Straße Kiesende oder zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) entgegen.

