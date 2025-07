Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung eingestellt - Tatverdächtiger identifiziert

Schwerin (ots)

Die am Freitag (25.07.2025) veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen wird nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung eingestellt.

Am 8. Februar 2025 habe der Täter in einer Straßenbahn in Schwerin, einen 55-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau körperlich angegriffen. Die Polizei veröffentlichte Bildmaterial mit dem Ziel der Identifizierung des Täters.

Nach Eingang mehrerer konkreter Hinweise auf die Identität der gesuchten Person hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen intensiv weitergeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Schwerin.

Die veröffentlichten Lichtbilder wurden nach erfolgter Identifizierung umgehend gelöscht. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise sowie bei den Medien für die Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung. Wir bitten in diesem Zusammenhang um die Löschung aller gespeicherten und veröffentlichten personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Fahndung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell