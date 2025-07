Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in Fahrzeuge in Kühlungsborn und Heiligendamm ein - Polizei warnt davor Wertsachen sichtbar in Fahrzeugen zu hinterlassen

Kühlungsborn/Heiligendamm/ Landkreis Rostock (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu zwei Fällen von Einbruchsdiebstählen aus PKW im Bereich des Polizeirevier Bad Doberan.

In einem Fall stellte ein aufmerksamer Passant gegen 16 Uhr auf einem Kühlungsborner Parkplatz in der Ostseeallee einen beschädigten Peugeot fest. Der bislang unbekannte Täter schlug die Heckscheibe des PKW ein und entwendeten eine im Fahrzeug befindliche Geldbörse samt persönlicher Dokumente. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 600EUR.

Ein weiteres Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz in der Seedeichstraße in Heiligendamm am späten Abend desselben Tages angegriffen. Dort wurde gegen 19:30 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines VW eingeschlagen hatten, um im Anschluss eine Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrzeuginneren zu erbeuten. Der Schaden beträgt hier über 800EUR.

Immer wieder kommt es in den Sommermonaten zu gleichgelagerten Sachverhalten in den Urlaubsregionen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei keine Wertgegenstände und Taschen offen in den Fahrzeugen liegen zu lassen. Dies kann ein Anreiz für potentielle Täter sein, ihr Fahrzeug dann aufzubrechen und die von außen einsehbaren Gegenstände zu entwenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell