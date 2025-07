POL-HRO: Diebstahl im Überseehafen Rostock - Zwei Tatverdächtige und mutmaßliches Diebesgut festgestellt

Dabel (LK Ludwigslust-Parchim) (ots) - Nach zwei Tankstelleneinbrüchen in Eldena und Malliß am 19.07.2025 (wir berichteten) sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag erneut in eine Tankstelle eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge haben sich mehrere maskierte Männer gegen 01:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in Holzendorf bei Jabel (LK Ludwigslust-Parchim) verschafft und dort mehrere ...

mehr