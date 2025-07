Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung in Straßenbahn

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Körperverletzung, die sich am 08.02.2025 gegen 20:25 Uhr in der Straßenbahnlinie 2 in Schwerin ereignet hat. Mit der Veröffentlichung von Bildern erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung, um die bislang unbekannte Person zu identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte zu ermitteln.

Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte der unbekannte Täter Anfang Februar den 55-jährigen Geschädigten an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz. In der Straßenbahn in Fahrtrichtung Hegelstraße schlug der Täter dem Geschädigten ins Gesicht. Als eine 60-jährige Zeugin dem 55-Jährigen zu Hilfe kam, wurde auch sie vom Täter angegriffen. Sowohl der 55-Jährige als auch die 60-Jährige erlitten Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre alt - ca. 190 cm groß - kräftige Statur - kurze, hellbraune Haare

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei haben nicht zur Aufklärung der Identität des Tatverdächtigen geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin die Öffentlichkeitsfahndung mittels Bildaufnahmen für die Dauer von vier Wochen angeordnet.

Die Bilder sind über folgenden Link abrufbar: https://fcld.ly/fahndung-schwerin-juli-2025

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.

Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die beigefügten Bilder mit aufzunehmen. Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell