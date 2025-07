Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 93-Jähriger verursacht tödlichen Verkehrsunfall auf der L11 bei Bützow - 82-jähriger Fahrradfahrer verstorben

Bützow/ Landkreis Rostock (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es um 10:45 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L11 bei Bützow. Laut der Polizei vorliegenden Informationen befuhr ein 93-jähriger Mann mit seinem VW die L11 aus Bützow kommend in Fahrtrichtung Jürgenshagen. Auf Höhe der Abfahrt nach Neuendorf stieß der 93-Jährige jedoch aus bislang ungeklärter Ursache mit einem vorausfahrenden Radfahrer zusammen, der in selbiger Richtung auf der L11 unterwegs war. Dieser wurde nach dem Zusammenstoß mit dem PKW in den Straßengraben geschleudert. Trotz vor Ort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 82-jährige Radfahrer noch am Unfallort.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der 93-jährige PKW-Fahrer aufgrund körperlicher Mängel nicht verkehrstüchtig war. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern gegenwärtig noch an.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme und Fahrzeugbergung wurde die L11 halbseitig gesperrt. Um 14 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

