POL-HRO: Alleinunfall auf der L04 - Zwei verletzte Personen, hoher Sachschaden

Schwerin (ots) - Die am Freitag (25.07.2025) veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen wird nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung eingestellt. Am 8. Februar 2025 habe der Täter in einer Straßenbahn in Schwerin, einen 55-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau körperlich angegriffen. Die Polizei veröffentlichte ...

