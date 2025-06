Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Mehrere Einbrüche - Polizei hofft auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Jupiterstraße wurde am Freitagnachmittag in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten zwei unbekannte männliche Täter zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so ins Innere. Im Haus wurden mehrere Räume durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte vor Ort nicht gesagt werden. Eine Zeugin hatte zwei verdächtige Personen am Haus gesehen: sie wurden als männlich, etwa 25 Jahre alt und 1,75m groß beschrieben. Als die Beiden bemerkt wurden, sollen sie in Richtung Maslingstraße/Alleestraße geflüchtet sein.

Auf der Jahnstraße wurde in der Nacht auf Freitag in eine Gartenlaube eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten verschiedene Elektrogeräte bzw. Werkzeuge, z.B. Hochdruckreiniger, Akkuschrauber und einen Werkzeugkoffer. Ein Zeuge hatte zwei Verdächtige beobachtet. Sie wurden wie folgt beschrieben: 1) ca. 1,80m bis 1,85m groß, stabil, Kapuzenpulli, stabil. 2) ca. 1,80m bis 1,85m groß, dünn, Kapuzenpulli. Bei einer der beiden Personen könnte es sich auch um eine Frau gehandelt haben.

Herten:

Am Samstagabend, gegen 20.55 Uhr, wollten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Bachstraße einbrechen. Sie hebelten an einem Fenster, kamen allerdings nicht herein, weil das Fenster zusätzlich gesichert war. Die Bewohnerin wurde außerdem wegen der Geräusche aufmerksam und sah noch, wie die Täter flüchteten. Die Täter konnten von einer Kamera aufgezeichnet werden. 1) weiblich, ca. 20-25 Jahre alt, dunkle lange Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, trug eine helle Jacke oder Sweatshirt und schwarze Hose, weiße Schuhe, schwarze Handtasche dabei 2) männlich, ca. 25-30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, Vollbart, trug eine dunkelblaue Jacke oder Kapuzensweatshirt (Schultern und Kapuze grau abgesetzt), schwarze Hose, helle Turnschuhe 3) männlich, ca. 25-30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, trug eine dunkle Kapuzenjacke, blaue Jeanshose, dunkle Schuhe. Die Täter sollen eine dunklere Hautfarbe gehabt haben, sollen mit einem silbernen Fahrzeug geflüchtet sein.

Marl:

Zwischen Mittwochabend und Freitagmittag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Neulandstraße eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst, das Küchenfenster aufzuhebeln, warfen dann aber die Scheibe der Terrassentür ein. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Am Samstag wurde in ein Einfamilienhaus auf der Holbeinstraße eingebrochen. Zwischen 16.15 Uhr und 20.30 Uhr hebelten die Täter eine Tür zum Wintergarten auf und verschafften sich so Zugang ins Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume. Was erbeutet wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Auf der Berghäuser Straße wurde heute Morgen in eine Spielhalle eingebrochen. Die unbekannte Täter brachen gegen 4 Uhr das Schutzgitter und die Eingangstür auf. Im Gebäude wurden mehrere Automaten aufgebrochen und Geldkassetten geleert, außerdem wurde ein Tresor gestohlen.

Die Polizei sucht zu allen Einbrüchen Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas mitbekommen hat oder weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell